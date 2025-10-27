В Южно-Китайском море в течение получаса потерпели крушение сначала вертолет, а затем истребитель ВМС США

В Южно-Китайском море 26 октября потерпели крушение вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, а спустя полчаса — истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet, сообщили в командовании Тихоокеанского флота.

Инцидент с вертолетом произошел примерно в 14:45 по местному времени. Он потерпел крушение при выполнении «обычных операций» с борта авианосца «Нимиц» (USS Nimitz). Троих членов экипажа благополучно подняли на борт.

В 15:15 истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet также упал в море во время «обычных операций» с борта этого же авианосца. Оба члена экипажа катапультировались и были спасены.

Причины обоих происшествий устанавливаются, добавили в командовании флота.

Президент США Дональд Трамп назвал крушения «крайне необычными» и предположил, что причиной могла быть проблема с плохим топливом, передает его комментарий на борту президентского самолета CNN.

Axios отмечает, что Южно-Китайское море — ключевой морской транспортный маршрут для Китая. Вооруженные силы США с союзниками проводят учения в этом регионе на протяжении многих лет.