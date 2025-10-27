В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения «известного футболиста», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Других подробностей она не привела.

В Следственном комитете уточнили, что задержаны четверо мужчин. По версии следствия, 23 октября они попытались похитить человека у дома на улице Вязовой, но им это не удалось «по независящим от них обстоятельствам». 25 октября они же похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Его заставили перевести 210 тысяч рублей, а также требовали у него еще 10 миллионов рублей.

По предварительным данным, сообщают «Коммерсант», РБК и «Фонтанка» со ссылками на источники, речь идет о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

О попытке похищения Андрея Мостового также пишут телеграм-каналы «База», Shot, Mash и другие. По данным Mash, когда несколько человек схватили Мостового за руки и пытались затащить в машину, тот отбился — ему помог прохожий, который оказался рядом. По версии Shot, отбиться от похитителей Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.