В Латвии задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке диверсий по заказу российских спецслужб

Служба госбезопасности Латвии попросила прокуратуру возбудить уголовное дело против четырех подозреваемых в совершении «злонамеренных действий в отношении критически важной инфраструктуры» на территории страны.

Как утверждают латвийские силовики, эту преступную группу создали по инициативе российских спецслужб.

Расследование началось еще в июне 2024 года. Следствие установило, что злоумышленники участвовали в планировании и осуществлении диверсий и поджогов.

Троих подозреваемых задержали весной 2025 года, четвертый уже находится в заключении за совершение другого преступления.

По данным следствия, осенью 2023 года группа подожгла объект частной компании, занимавшейся проектами в оборонной сфере. Еще один поджог планировался в начале 2024 года на территории объекта критической инфраструктуры, его целью был грузовой автомобиль с украинскими номерами.

Следователи также установили, что участники группы вели разведку и других потенциальных целей для диверсий, снимали эти объекты и их окрестности, а фото- и видеоматериалы отправляли «организаторам в России».