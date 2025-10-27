Украина запустила по России почти 200 дронов. Более 30 беспилотников сбили над Москвой

Российские силы ПВО с вечера 26 октября до утра 27-го сбили не менее 34 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О повреждениях или пострадавших в результате атаки не сообщается. Ночью временно закрывались два московских аэропорта — Домодедово и Жуковский. К утру ограничения в них были сняты. Также закрывались аэропорты в других регионах, затронутых атаками.

Телеграм-канал Astra утверждает со ссылкой на подписчиков, что в Новой Москве в районе Коммунарки во время атак беспилотников были взрывы, после которых был виден дым в районе лесного массива.

Всего в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника, отчиталось Минобороны России. 47 дронов атаковали Брянскую область, 42 — Калужскую, 40 — Московский регион. Беспилотники также зафиксировали в 10 других областях, включая все граничащие с Украиной.

В Брянской области, как сообщил глава региона Александр Богомаз, беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. Водитель погиб, пятеро пассажиров получили ранения.

В Белгородской области, где накануне также продолжались атаки дронов на регион, за сутки один погибший — в Ракитянском районе. Ранены 23 мирных жителя, из них трое — дети, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.