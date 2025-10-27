Путин денонсировал соглашение с США по плутонию

Президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение с США, в рамках которого страны обязались утилизировать по 34 тонны плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Соответствующий закон был принят Госдумой 8 октября и одобрен Советом Федерации 22 октября. Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие ему протоколы.

Соглашение между Россией и США по оружейном плутонию было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предполагало, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года.

Действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ в октябре 2016 года. Такое решение власти РФ обосновали «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ», а также неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Оружейный плутоний изначально предполагалось использовать в качестве компонента топлива атомных электростанций. Однако США сочли этот способ утилизации невыгодным для развития атомной энергетики и решили его захоранивать, что позволило России обвинять американскую сторон в нарушении соглашения.

Для возобновления действия соглашения по утилизации плутония России в 2016 году выдвинула ряд требований. Они включали в себя: снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций; компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба; а также сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года до уровня, который был на момент подписания соглашения. США требования РФ выполнять не стали.

Что писали о прекращении действия соглашения по плутонию в 2016 году

В чем реальная опасность выхода России из договора по плутонию? Алексей Арбатов — о том, как РФ и США сворачивают ядерное сотрудничество: Carnegie.ru

