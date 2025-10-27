Партия Хавьера Милея в Аргентине выиграла промежуточные выборы в парламент

Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея «Свобода наступает» (La Libertad Avanza) победила на промежуточных выборах в Национальный конгресс (парламент страны).

По итогам подсчета почти 99% голосов партия Милея набрала 40,7% против 31,7% у оппозиционного альянса. Явка составила 68% по сравнению с 71,8% на предыдущих промежуточных выборах в 2021 году.

Это означает, что «Свобода наступает» и ее союзники обеспечили себе как минимум треть мест в обеих палатах. BBC News уточняет, что это 13 из 24 мест в сенате и 64 из 127 мест в палате депутатов. До этих выборов у партии Милея было семь мест в сенате и 37 — в палате депутатов. Теперь она преодолела критический порог, позволяющий Милею сохранять право вето и защищать свои указы, отмечает The Wall Street Journal.

Результат партии Милея укрепит его позиции в конгрессе и поможет ему продолжить радикальную перестройку экономики Аргентины, которая «пошатнулась после ряда ошибок его правительства», пишет Financial Times.

«Сегодня начинается строительство великой Аргентины. Этот результат — не что иное, как подтверждение мандата, который мы приняли в 2023 году», — сказал сам Милей, выступая с речью в центре Буэнос-Айреса.

Милея с победой его партии поздравил Дональд Трамп. «Он прекрасно справляется со своей работой! Наше доверие к нему было оправдано народом Аргентины», —написал президент США.

Либертарианец Хавьер Милей стал президнтом Аргентины в декабре 2023 года. Одной из основных его задач стало решение проблем в экономике страны. Он начал с оптимизации государственных расходов и сокращений госслужащих, а затем резко девальвировал песо. Итогом всех реформ и изменений стало снижение инфляции, но вместе с тем привело, как пишет WSJ, к тяжелой рецессии в 2024 году. Многие избиратели были этим недовольны и критиковали Милея, но его рейтинг при этом сильно не падал. Нынешняя победа партии Милея укрепляет его позиции в Вашингтоне и Международном валютном фонде, которые увязали дальнейшую финансовую поддержку с выживанием его программы жесткой экономии, отмечает WSJ.

