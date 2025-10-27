Главреда «Важных историй» Алесю Мароховскую заочно приговорили к исправительным работам по «иноагентскому» делу

Прокуратура Магаданской области сообщила о заочном приговоре журналистке по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Ей назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Имя журналистки в прокуратуре не назвали. В пресс-релизе сообщается, что она уроженка Магадана, но сейчас проживает за границей России. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что речь идет о главном редакторе издания «Важные истории» Алесе Мароховской.

Минюст РФ объявил Алесю Мароховскую «иноагентом» в августе 2021 года. Об уголовном преследовании журналистки стало известно в декабре 2024 года — тогда в доме ее родителей в Магадане прошел обыск.

В 2024-2025 годах Мароховской назначили три административных штрафа за не сданные в Минюст отчеты, а также штрафовали за пост в соцсетях без плашки «иноагента». Общая сумма штрафов составила 140 тысяч рублей, пишет «Медиазона».