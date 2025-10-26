В поселке под Белгородом 10 человек ранены в результате украинского удара

В поселке Маслова Пристань под Белгородом 10 человек ранены в результате удара ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В числе раненых — двое несовершеннолетних, подростки 12 и 14 лет, уточнил губернатор. Они получили осколочные ранения. Кроме того, ранены пять женщин и трое мужчин, все они доставлены в больницы.

В поселке в результате «прилета боеприпаса» (чем был нанесен удар, Гладков не уточнил) повреждены два частных дома и надворная постройка, а также социальный объект.

Маслова Пристань находится в Шебекинском округе — примерно в 20 километрах к юго-востоку от Белгорода и в 30 по прямой от границы с Украиной.