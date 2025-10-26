После массовой драки с лопатами и палками во дворе ЖК «Прокшино» в полицию доставили более 80 человек. 19 стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве

Сотрудники полиции доставили в отдел «Коммунарский» более 80 человек после массовой драки во дворе жилого комплекса «Прокшино» в Новой Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

19 человек из них задержаны по подозрению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). В отношении двоих рассматривается вопрос о лишении приобретенного гражданства России, уточнила Волк.

О возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве также сообщили в Следственном комитете. По данным СК, в результате драки есть пострадавшие.

На 65 человек составили протоколы по разным статьям КоАП, а в отношении ряда задержанных будет решаться вопрос о выдворении с территории России, заявила представитель МВД.

Накануне во дворе ЖК «Прокшино» произошла массовая драка с участием приезжих строителей. Дерущиеся использовали палки, лопаты и знаки дорожного движения. По словам местных жителей, участники драки выбивали стекла на первых этажах домов и повредили автомобили.