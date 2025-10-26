Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с Владимиром Путиным только когда будет знать, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной будет действительно возможно.

На борту президентского борта журналисты спросили Трампа, направляющегося в свое азиатское турне, что России нужно сделать, чтобы он вновь назначил встречу с Путиным.

«Мне нужно будет знать, что мы действительно собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но все это оказалось очень разочаровывающим. <…> Любая из сделок, которые я уже заключил, казалась мне сложнее, чем урегулирование между Россией и Украиной, но это не сработало», — сказал Трамп. Он добавил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «очень много ненависти».

16 октября Трамп поговорил с Путиным по телефону, после чего назначил личную встречу с ним, которая должна была пройти в Будапеште. Подготовить ее должны были госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако после разговора их запланированная встреча отменилась — по данным CNN, из-за «разных ожиданий» относительно завершения войны в Украине. Вскоре после этого Трамп объявил об отмене встречи с Путиным. «Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны были бы. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Владимир Путин отметил, что и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной, и предположил, что Трамп «скорее говорил о переносе», чем об отмене встречи. На следующий день после этого, 24 октября, в США прилетел спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, который собирается встретиться со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и обсудить российско-американские отношения.