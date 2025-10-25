В Таиланде умерла королева-мать Сирикит. В стране объявлен траур на год

Королева-мать Таиланда Сирикит умерла в возрасте 93 лет, сообщает Associated Press.

Пресс-служба королевской семьи объявила, что Сирикит умерла в одной из больниц Банкгока, добавив, что 17 октября у королевы-матери начался сепсис (инфекция крови), с которым, несмотря на все усилия врачей, не удалось справиться.

Сирикит — дочь дипломата, который был послом Таиланда в ряде западных стран, включая Францию и Великобританию, — вышла замуж короля в апреле 1950 года. Торжественная церемония коронации Рамы IX состоялась вскоре после свадьбы.

Королева Сирикит и король Рама IX во время визита в Лондон. 19 июля 1960 года PA Images / Getty Images

Рама IX занимал трон более 70 лет. Его правление было самым долгим в истории страны и одним из самых долгих в мире. Рама IX умер 13 октября 2016 года. Новым королем стал их с Сирикит сын Маха Вачиралонгкорн, правящий под именем Рамы X.

Сирикит до 2021 года, когда перенесла инсульт, активно занималась благотворительностью и проектами по защите дикой природы. Королева, как и ее супруг, пользовалась особым уважением среди жителей Таиланда. В частности, портреты королевской четы висели как в общественных заведениях, так и в частных домах, а ее день рождения 12 августа отмечался как День матери.

Жители Таиланда с портретом королевы-матери возле больницы в Банкгоке. 25 октября 2025 года Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA

«Короли и королевы в Таиланде всегда были в тесном контакте с народом, люди как правило считают короля отцом нации. Поэтому у нас практически нет частной жизни, ведь нас считают отцом и матерью нации», — говорила Сирикит в одном из интервью, напоминает «Русская служба Би-би-си».

Помимо правящего короля у Сирикит в браке с Рамой IX родились еще три дочери.

В связи со смертью королевы-матери национальный флаг на всех государственных учреждениях Таиланда будет приспущен в течение 30 дней, а государственные служащие будут соблюдать траур в течение одного года. Также годичный траур объявлен и в королевской семье.