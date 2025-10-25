В Сочи в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек. 70 жильцов эвакуированы

В Сочи в ночь на 25 октября произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В одной из квартир взорвался бытовой газ, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. После взрыва в доме, расположенном на улице. Тимирязева, 30/3, начался пожар.

По данным оперативного штаба, разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. Погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Состояние двоих пострадавших — мужчины и женщины — врачи оценивают как тяжелое.

Эвакуированы 70 находившихся в доме человек. 18 человек временно разместили в хостеле и в одном из ЖК, сообщил оперативный штаб региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).