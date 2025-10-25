В московской Коммунарке произошла массовая драка. Задержаны 40 человек

На территории жилого комплекса «Прокшино» в московской Коммунарке произошла массовая драка.

Baza пишет, что рабочие-мигранты устроили драку лопатами, палками и дорожными знаками, и публикует снятое очевидцами видео.

По данным издания, пострадали четыре человека, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Mash пишет о пяти пострадавших.

Жительница ЖК «Прокшино» заявила «Подъему», что видела «черный мерседес без номеров», из которого якобы руководили массовой дракой. «Накануне была какая-то сходка, что-то громко обсуждали у нас на Прокшинском проспекте, — рассказала она. — И сегодня утром приехала машина без номеров».

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах также пишет, что участники драки заранее договорились «выяснить отношения». «По предварительным данным, конфликт между рабочими произошел вечером в пятницу, они сильно ругались. В субботу они договорились уже о встрече, чтобы, так сказать, выяснить отношения», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что после драки в ОВД доставлены около 40 человек. «Они проверяются на причастность к преступлению», — сообщила Волк.

Все причастные к массовой драке в ЖК «Прокшино» иностранцы будут привлечены к ответственности или «выдворены» за пределы России с последующим запретом на въезд, добавила она.

Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики, заявил источник ТАСС, добавив, что сотрудники полиции продолжают работать на месте, опрашивают очевидцев, просматривают камеры видеонаблюдения.

О пострадавших источник ТАСС и представительница МВД не сообщили.