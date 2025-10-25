Российских военных заподозрили в использовании затонувшего парома «Эстония» для шпионажа и отработки подводных операций

Минобороны РФ могло использовать затонувший в Балтийском море паром «Эстония» для отработки подводных операций и как площадку для шпионского оборудования. Об этом, пишет DW, говорится в совместном расследовании немецких телеканалов WDR и NDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung.

Паром «Эстония» затонул в сентябре 1994 года. В результате крупнейшего для современной Европы кораблекрушения погибли 95 человек, 757 человек числятся пропавшими без вести. Погружения в районе, где затонула «Эстония», запрещены, чтобы не беспокоить останки погибших, напоминает Süddeutsche Zeitung.

Однако, говорится в расследовании, несколько стран НАТО располагают информацией, что российские военные нарушали запрет и погружались к «Эстонии». Предположительно, несколько лет назад на обломках парома закрепили технические устройства, позволяющие осуществлять высокоточную навигацию подводных дронов и роботов. Кроме того, в районе крушения «Эстонии» российские военные, сообщили источники немецких СМИ, отрабатывали подводные операции.

Установкой шпионского оборудвания в море в структуре Минобороны РФ занимается Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).

В расследовании отмечается, что место гибели «Эстонии» удобно для проведения подобных операций. Рядом с ним находятся оживленные судоходные пути, по которым проходят, в числе прочего, и военные корабли. При этом на обломках парома удобно закреплять оборудование, которое иначе бы не удалось зафиксировать на песчаном дне Балтийского моря.

В Минобороны и МИД Эстонии не подтвердили выводы WDR, NDR и SZ, заверив, что внимательно следят за ситуацией в Балтийском море, подчеркнув, что район гибели «Эстонии» «является одним из наиболее наблюдаемых». Финская погранслужба сообщила, что по оперативным причинам не обнародует детали, касающиеся возможных мер наблюдения.

Представитель Минобороны Германии заявил, что ведомство ведет мониторинг подводной деятельности, которая «может быть направлена против критически важной морской инфраструктуры или служить целям шпионажа».

Представители НАТО и властей РФ на просьбы о комментариях не отреагировали.

Читайте также

НАТО следит за «теневым флотом» России в Балтийском море Как проходит патрулирование и в чем суть новой операции альянса — в репортаже «Медузы» с борта французского корабля

Читайте также

НАТО следит за «теневым флотом» России в Балтийском море Как проходит патрулирование и в чем суть новой операции альянса — в репортаже «Медузы» с борта французского корабля