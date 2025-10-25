Партия «Справедливая Россия — За правду» вернет прежнее название — «Справедливая Россия». Об этом, пишут «Ведомости», объявил лидер партии Сергей Миронов перед партийным съездом 25 октября.

«В частности, мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название — „Справедливая Россия“. Полное название будет звучать — Социалистическая партия „Справедливая Россия“», — сказал Миронов журналистам.

Нынешнее название партия носила с 2021 года, когда перед выборами в Госдуму «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Прилепин и Семигин тогда стали сопредседателями объединенной партии. Семигин ушел с поста сопредседателя в 2024 году, а Прилепин занимает его до сих пор.

По данным источников «Ведомостей», «Справедливая Россия» планирует отказаться от института сопредседателей. У Миронова, сообщали собеседники издания, будет два заместителя: вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и руководитель аппарата фракции Руслан Татаринов.

Прилепин, по данным источников «Ведомостей», не только перестанет быть сопредседателем партии, но и покинет президиум центрального совета «Справедливой России».

Прилепин заявил РИА Новости, что собирается подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну с Украиной. В его пресс-службе 25 октября сообщили агентству, что это произойдет «в ноябре, в течение недели-двух».

