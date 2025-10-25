На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась крыша. Это самый новый вокзал в городе

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге вечером 24 октября на одну из платформ обрушилась крыша надземной парковки. Люди не пострадали.

Фрагменты обвалившейся конструкции упали на железнодорожные пути, но на графике движения поездов это не сказалось, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Западное межрегиональное следственном управлении на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ладожский вокзал — самый новый в Санкт-Петербурге. Он был построен в 2001–2003 годах к 300-летнему юбилею города. Это шестой вокзал Санкт-Петербурга и единственный транзитный.