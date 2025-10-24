В школе в Забайкальском крае прямо во время урока обрушился потолок. Два года назад там сделали капитальный ремонт

В городе Балея в Забайкальском крае в одной из школ прямо во время урока обрушился потолок, сообщает местное издание «ЛБ Поток».

Учительница успела вывести детей из класса, так как перед обрушением услышала треск сверху. В результате никто не пострадал.

Два года назад в школе был сделан капитальный ремонт. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что на этот ремонт до сих пор действует гарантийный срок и что подрядчик уже устраняет последствия.

В России аварийными признаны более 500 школ, в которых продолжают учиться дети.

С начала 2024 года, по подсчетам издания «7×7», в 31 российской школе обрушились стены, крыша или потолок во время учебного года. Все эти здания перед этим проходили проверки.