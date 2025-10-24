В Беларуси по требованию КГБ заблокировали сайт «ВКонтакте»

В Беларуси заблокировали доступ к сайту «ВКонтакте», сообщило издание «Наша Нiва», ссылаясь на материалы государственной инспекции Беларуси по электросвязи (БелГИЭ).

Доступ к сайту ограничили 24 октября «на основании представления Комитета государственной безопасности». Причины блокировки неизвестны.

У некоторых операторов, например, «Белтелеком», доступ к сайту уже пропал.

Как отмечает «Белта», мобильное приложение продолжает работать, недоступна только десктоп-версия «ВКонтакте».

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Коммерсанту», что компания «изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее».

Аудитория «ВКонтакте» в Беларуси по состоянию на июнь 2025 года — около 1,3 миллиона пользователей. В основном соцсетью пользуются жители в возрасте от 25 до 44 лет.