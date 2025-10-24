Управление президента РФ по стратегическому сотрудничеству возглавил выходец из «Росатома»

Президент России Владимир Путин назначил генерального директора компании «Росатом — Международная сеть» Вадима Титова начальником управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ подписан 24 октября.

Путин создал управление по стратегическому сотрудничеству в конце августа. Как сообщает РБК, сейчас в администрации президента идет работа над формированием штатной структуры управления.

Управление будет заниматься международной деятельностью, в первую очередь отвечать за сотрудничество со странами бывшего СССР и Африки. Работу управления курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Вадим Титов с 2009 года работал на различных должностях в госкорпорации «Росатом» (ее в 2005-2016 годах возглавлял Кириенко). Компания «Росатом — Международная сеть» отвечает за продвижение интересов госкорпорации за рубежом, в нее входят более 14 зарубежных региональных центров и страновых офисов. The Insider писал, что Титов — «сотрудник из орбиты одного из любимых методологов Кириенко — Петра Щедровицкого», который внедрил понимание АЭС как элемента присутствия России.

Управление по стратегическому сотрудничеству создали в администрации президента РФ после того, как Путин в августе упразднил два управления по работе с зарубежными странами и приграничному сотрудничеству, которые курировал Дмитрий Козак. В сентябре Козак ушел в отставку с поста заместителя главы администрации президента.

Сергей Кириенко с весны 2025 года добивается создания собственного управления по работе с внешней политикой в рамках администрации президента, что вызвало конфликт с Козаком.

