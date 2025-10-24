ЦИК России пожаловался в Генпрокуратуру на «самоуправство» «губернатора» аннексированной Запорожской области

ЦИК России обратится в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать указ «губернатора» аннексированной Запорожской области Евгения Балицкого об увольнении одного из членов местного избиркома. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В ЦИК отметили, что в полномочия «губернатора» не входит увольнение членов комиссий — это может сделать только сам Центризбирком.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, указ об увольнении сотрудника избиркома является «актом очередного самоуправства» Балицкого.

С лета между ЦИК и Балицким продолжается конфликт, связанный с размером штата местного избиркома. «Губернатор» региона настаивает на необходимости его сокращения с 85 до 25 человек из-за недостатка финансирования, в ЦИК отказываются это делать.

Конфликт усугубился, когда в Запорожской области был подготовлен законопроект, который наделяет «губернатора» и местное заксобрание правом распускать избирком. Памфилова написала депутатам письмо, в котором заявила о «недопустимости» принятия такого закона.