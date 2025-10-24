The Bell: Wildberries планирует купить «Ситимобил», чтобы конкурировать с «Яндекс Такси»

Компания Wildberries планирует купить сервис такси «Ситимобил», сообщает The Bell со ссылкой на три источника на рынке и знакомых с планами компаний.

По информации издания, Wildberries хочет запустить конкурента «Яндекс Такси» в России. В августе в компанию пришел бывший глава российского Gett Анатолий Сморгонский, он возглавил подразделение WB Taxi, которое уже тестирует сервис такси в Беларуси и планирует масштабироваться на Россию.

Источники издания не знают ни условия сделки по покупке «Ситимобила», ни то, как именно Wildberries планирует конкурировать на российском рынке агрегаторов такси.

По данным на осень 2024 года, доля рынка «Яндекса» среди сервисов такси в Москве составляет 96% (в 2020 году этот показатель составлял 70%). У «Ситимобила» в прошлом году доля столичного рынка составляла 0,86%, при этом в 2020 году — 20%.

В 2019 году «Ситимобил» перешел в совместное предприятие «Сбера» и VK, но после «развода» компаний сервис такси едва не закрылся, отмечает The Bell. В итоге его владельцем стал сервис «Грузовичкоф».

В Wildberries и «Ситимобил» публикацию The Bell пока не комментировали.