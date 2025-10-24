Суд в Лондоне приговорил к срокам от восьми до 17 лет фигурантов дела о поджоге складов с гуманитарной помощью Украине по заказу ЧВК Вагнера

Центральный уголовный суд в Лондоне приговорил к тюремным срокам от восьми до 17 лет шестерых фигурантов дела о поджоге складов с гуманитарной помощью Украине, сообщает BBC News.

Пожар на складах на востоке Лондона произошел в марте 2024 года. Здание, где они размещались, принадлежало украинским предпринимателям. Владельцы помещения доставляли посылки и гуманитарную помощь в Украину, в том числе оборудование для спутникового интернета Starlink. Ущерб от пожара оценивали в 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Организатором поджога следствие назвало 21-летнего Дилана Эрла. Он признал вину. По версии обвинения, поджог был совершен по указанию ЧВК Вагнера. Эрла приговорили к 17 годам лишения свободы.

Еще одного фигуранта, 24-летнего Джейка Ривза, обвинили в том, что он помогал организовать поджог. Суд назначил ему 12 лет тюрьмы.

В июне 2025 года на одном из заседаний суда прокуратура объявила, что Эрл и Ривз также планировали поджоги винного магазина Hedonism и ресторана Hide в Лондоне, принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Чичваркину. Самого Чичваркина они при помощи других фигурантов дела собирались похитить и доставить в Россию.

Помимо Эрла и Ривза, суд приговорил 23-летнего Нии Менса, который снимал пожар, к 10 годам лишения свободы. 23-летний Джейким Роуз, совершивший поджог, получил девять лет тюрьмы. 21-летний Агнис Асмена получил восемь лет тюрьмы за то, что организовал машину для побега и находился на месте пожара. Кроме того, девять лет тюремного заключения назначили 20-летнему Эштону Эвансу, которого обвинили в том, что он не сообщил о готовящемся похищении.

По версии следствия, Эрл должен был получить девять тысяч фунтов за организацию поджога, но получил меньше, так как реализовал план раньше срока, без одобрения «своего куратора». Суд, вынося приговор, назвал поджог здания «спланированной кампанией терроризма и саботажа» в интересах России.

