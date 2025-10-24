Российские войска запустили по Украине около 130 дронов. В Херсоне погибла местная жительница, пострадали более 10 человек

Российские войска атаковали Корабельный район Херсона, погибла местная жительница, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Пострадали более 10 человек, включая 16-летнего подростка.

Также беспилотниками был атакован Днепровский район Херсона. Ударный дрон «Шахед» попал в многоэтажный жилой дом, начался пожар. Пострадали не менее трех человек, в их числе — 80-летняя женщина и двое мужчин, 52 и 59 лет, сообщили в городской администрации.

В Кировоградской области российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района, без света остались 19 населенных пунктов, сообщил глава военной администрации Андрей Райкович.

В связи с массированными обстрелами в Кировоградской области и еще нескольких регионах повреждена железнодорожная инфраструктура и затруднено движение поездов, предупредила «Укрзалізниця».

В ВСУ заявили, что в течение ночи российские войска запустили по Украине 128 беспилотников. 72 из них были сбиты или подавлены воздушными силами. Зафиксировано попадание 47 дронов в 10 локациях, добавили в ВСУ.