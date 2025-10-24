Минюст РФ объявил «иноагентами» журналистку Нино Росебашвили и востоковеда Руслана Сулейманова

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В него включены:

журналистка Ирина Новик (Кузьмичева);

журналистка Нино Росебашвили;

востоковед Руслан Сулейманов;

блогер Дмитрий Чернышевский;

проект «Сердитая Чувашия»;

проект «Усть-Кут24».

Минюст вменяет новым фигурантам реестра «иноагентов» распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, сотрудничество с другими «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, а также то, что они выступают против вторжения войск РФ в Украину.