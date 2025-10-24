Минюст РФ объявил «иноагентами» журналистку Нино Росебашвили и востоковеда Руслана Сулейманова
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».
В него включены:
- журналистка Ирина Новик (Кузьмичева);
- журналистка Нино Росебашвили;
- востоковед Руслан Сулейманов;
- блогер Дмитрий Чернышевский;
- проект «Сердитая Чувашия»;
- проект «Усть-Кут24».
Минюст вменяет новым фигурантам реестра «иноагентов» распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, сотрудничество с другими «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, а также то, что они выступают против вторжения войск РФ в Украину.