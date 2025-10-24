Литва временно закрыла границу с Беларусью. Аэропорты Вильнюса и Каунаса не работают

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила в фейсбуке, что власти страны вечером 24 октября закрыли все пограничные переходы с Беларусью до 12:00 25 октября из-за того, что с белорусской территории запустили большую группу воздушных шаров с контрабандой.

Кроме того, около 20:30 по местному времени (совпадает с московским) временно закрыли аэропорты Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летящих в их сторону. Представители аэропортов сообщили, что рассчитывают возобновить авиаперевозки в 02:00 25 октября.

Премьер-министр Литвы заявила, что власти обсудят, что можно сделать, «чтобы это было болезненно как для контрабандистов, так и для режима Александра Лукашенко, позволяющего им бесчинствовать».

«Сейчас самое важное — чтобы жители Литвы не подвергались угрозе, поэтому и принимаются соответствующие решения», — добавила Инга Ругинене.

Государственный таможенный комитет Беларуси, комментируя закрытие границы, предупредил водителей, что пункты пропуска в Литву закрыты с 21:40 по местному времени. «Очередное решение сопредельной стороны без предварительного уведомления Беларуси», — заявили в ведомстве.