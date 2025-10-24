Бывшая журналистка «Коммерсанта» Дарья Бурлакова рассказала об «управленческом и этическом кризисе» в газете. Она опубликовала обращение к Алишеру Усманову

Бывшая журналистка «Коммерсанта» Дарья Бурлакова опубликовала обращение к владельцу издательского дома Алишеру Усманову, в котором рассказала о «прогрессирующем управленческом и этическом кризисе» в газете. Обращение, отправленное еще 5 июня 2025 года, она опубликовала на своем сайте.

Причиной кризиса журналистка считает смену главного редактора издания. В июне 2024 года главредом газеты и шеф-редактором издательского дома «Коммерсант» стал Михаил Лукин, который с 2013 по 2023 год занимал различные должности в ТАСС и ВТБ. Его назначение, по мнению Бурлаковой, привело к «унижению человеческого достоинства сотрудников, нарушениям их трудовых прав, принудительным увольнениям и текучке кадров».

Бурлакова была штатным сотрудником «Коммерсанта» с января 2022 года и занималась там созданием мультимедийных спецпроектов. По ее словам, 30 января 2025 года ей позвонил Лукин и сообщил, что закрывает ее спецпроект о смертной казни «Жизнь как право», а сама журналистка уволена. На вопрос, с чем это связано, Лукин, по словам Бурлаковой, ответил, что «проект говно», а сама журналистка не умеет «складывать буквы в слова».

В своем обращении Бурлакова пишет, что с приходом Лукина в «Коммерсанте» «воцарился примитивный стиль управления», который сводится к принципу «я начальник — ты дурак». Она также обратила внимание, что еще до прихода в «Коммерсант» Лукин публично поддерживал российское вторжение в Украину и продолжил это делать после назначения в издательский дом. По мнению журналистки, это не соответствует стандартам журналистики и наносит ущерб репутации газеты.

По ее словам, Лукин занимается в редакции «банальным бытовым хамством» и унижением человеческого достоинства журналистов издания. Она утверждает, что главный редактор регулярно публично критикует «младших по возрасту сотрудников», чтобы «психологически утвердиться в непривычном для себя качестве большого начальника».

Бурлакова также рассказала, что в офисе «Коммерсанта» Лукин ходит в футболке с символикой ЧВК Вагнера. Она отметила, что в журналистском сообществе ЧВК Вагнера ассоциируется с гибелью журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, которые в Центральноафриканской Республике в 2018 году. На вопрос сотрудников, зачем он носит такую майку, Лукин, по словам журналистки, отвечает, что симпатизирует основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину и ценит его за действия во время российско-украинской войны.

Она также опубликовала ответ Алишера Усманова на свое обращение. В бумаге за подписью Усманова говорится, что он как акционер не вмешивается в работу редакции и в управление издательским домом. Он пожелал ей «профессиональных успехов», а об обращении журналистки пообещал поговорить с председателем совета директоров издательского дома.

Бурлакова на своем сайте рассказала, что оспаривает свое увольнение в суде.

«Почему я называю это увольнение незаконным? Во-первых, потому что оно было оформлено с многочисленными нарушениями законодательства. Во-вторых, потому что оно фиктивно: подготовленные административными службами „Ъ“ листки документов иначе как фиговыми не назовешь. <…> Обращение в суд — это финальная стадия моего диалога с административными службами „Ъ“, который длился без малого полгода, с января по июнь», — рассказала журналистка.

Помимо «Коммерсанта» Дарья Бурлакова сотрудничала с «Московским комсомольцем», ТАСС, «Новой газетой», RTVI, «Эхо Москвы» и другими изданиями. В 2019 году она получила премию «Редколлегия» за расследование в «Новой газете» о питании в московских школах и детских садах, которым занимались структуры Евгения Пригожина.