Задержан глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Его подозревают в мошенничестве

Сотрудники силовых ведомств задержали в Москве главу Агентства по страхованию вкладов ( ) Андрея Мельникова, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Об этом также пишут близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Mash.

«Интерфакс» со ссылкой на источник передает, что Мельникова доставили утром 23 октября в СИЗО «Лефортово» для «проведения следственных действий по делу о мошенничестве». По информации агентства, показания на Мельникова дал его бывший заместитель Александр Попелюх, который с октября 2024 года находится под арестом.

Андрей Мельников работал в АСВ с 2004 по 2016 год в должности заместителя гендиректора. Затем он занимал пост министра экономического развития аннексированного Крыма, а также был вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019-м вернулся в АСВ и возглавил агентство с января 2022 года.

Замглавы АСВ Александра Попелюха обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) в октябре 2024 года. По данным источников РБК, уголовное дело касается банкротства строительной компании «ВДТ Строй». По версии следствия, после банкротства построенный компанией в Новосибирске аквапарк «Аквамир» передали в залог Межтопэнергобанку, а Попелюх получал часть доходов от эксплуатации аквапарка. В апреле 2025 года по подозрению в соучастии в мошенничестве Попелюху задержали второго заместителя главы АСВ Ольгу Долголеву. Также среди фигурантов дела — владелец новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран и бывший глава сибирского филиала госкомпании «ФТ-Центр» Евгений Богорад.