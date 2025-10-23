В Петербурге задержали блогера и клинического психолога Диану Чистякову. Она пыталась поджечь здание полиции по заданию телефонных мошенников

В Петербурге задержали блогера и автора статей фонда «Антон тут рядом» Диану Чистякову, которая пыталась поджечь здание полиции в Купчино, бросив на его территорию коктейль Молотова.

О попытке поджога сообщили издание «Фонтанка», а также телеграм-каналы «База», «Мэш на Мойке» и другие. По их данным, вечером 22 октября Чистякова приехала к зданию полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых на Загребском бульваре в Купчине и попыталась поджечь его и стоящие рядом автомобили при помощи двух коктейлей Молотова. Она успела кинуть одну бутылку, после чего ее задержали. Ущерба и пострадавших нет, пишет «База».

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу позже сообщили о задержании местной жительницы, пытавшейся поджечь здание полиции, но не назвали имени. Против нее возбудили дело о покушении на совершение теракта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). В ходе допроса в СК задержанная пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она передала деньги.

Изданию «Ротонда» рассказали в СК, что на днях Чистяковой позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Они убедили ее перевести на «безопасный счет» 500 тысяч рублей и взять кредиты почти на три миллиона рублей, а затем сказали, что ей нужно поджечь полицейский пункт на Загребском бульваре, где стоят автозаки.

29-летняя Диана Чистякова закончила РАНХиГС, она клинический психолог и работает с людьми с расстройством аутистического спектра. Также Чистякова пишет статьи для фонда поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и читает лекции, а также ведет видеоблог на тему тру-крайма и психологии.