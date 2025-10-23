В Краматорске в результате удара российского дрона погибли журналисты украинского телеканала Freedom

Журналисты украинского телеканала Freedom, корреспондент Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске в результате удара российского беспилотника «Ланцет», сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.

По данным телеканала, во время атаки журналисты находились в автомобиле на заправочной станции. под обстрел также попал специальный корреспондент Александр Колычев. Его доставили в больницу с ранениями.

«С первых дней полномасштабного вторжения России они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донбасса, были везде всегда первыми», — написал Филашкин о погибших журналистах в своем телеграм-канале.

Алене Грамовой было 43 года, Евгению Кармазину — 33 года.

Согласно данным Института массовой информации Украины, с начала полномасштабной российско-украинской войны при выполнении профессиональных обязанностей погибли 114 украинских журналистов.