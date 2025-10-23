Соратники Навального объявили забег в поддержку политзаключенных

Соратники Алексея Навального объявили акцию в поддержку людей, «лишившихся свободы за свою гражданскую и антивоенную позицию, и их семей». Планируется, что акция пройдет 1 ноября в 14 странах мира.

Желающим поддержать политзаключенных предлагается пробежать, пройти или проехать три километра. Список стран и места сбора участников акции указаны на ее сайте. Стоимость участия — 15 евро.

Те, кто не обнаружат свой город в списке, сообщается на сайте, могут пробежать забег самостоятельно или стать организатором забега, связавшись с организаторами.

«Даже если в вашей точке будет всего два человека — это уже важно. Сейчас солидарность важна как никогда. Если будете один, тоже не страшно. Вы делаете классное и правильное дело», — написал соратник Навального Руслан Шаведдинов, анонсируя акцию.

«Акция для тех, кто живет вне России. Из РФ невозможно задонатить и собираться небезопасно из-за беспредела властей», — подчеркнул Шаведдинов.

Забег приурочен к Дню политзаключенных, который отмечается 30 октября.