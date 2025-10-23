Исследование «Би-би-си»: чат-боты почти в половине случаев искажают новости

ИИ-помощники, которые становятся привычным инструментом для миллионов людей, регулярно искажают новостной контент — независимо от языка, территории или платформы, говорится в совместном исследовании Европейского вещательного союза и «Би-би-си».

Исследование проводилось при участии из 18 стран, работающих на 14 языках.

Журналисты проанализировали более трех тысяч ответов четырех ведущих чат-ботов на рынке искусственного интеллекта — ChatGPT от OpenAI, Copilot от Microsoft, Gemini от Google и .

Новостные сообщения, сгенерированные ИИ, оценивались по таким ключевым критериям, как точность, работа с источниками информации, отделение мнений от фактов и предоставление контекста.

В результате исследования были выявлены системные проблемы:

45% всех ответов содержали хотя бы одну значительную ошибку.

В 31% ответов выявлены серьезные проблемы с поиском источников информации — отсутствующие, вводящие в заблуждение или неверные атрибуции.

В 20% ответов обнаружены значительные проблемы с точностью, включая неверные детали и устаревшую информацию.

Худшие результаты продемонстрировал чат-бот Gemini — у него обнаружены серьезные ошибки в 76% ответов, что более чем в два раза превышает показатели других ИИ-помощников. Проблемы Gemini в основном связаны с низкой эффективностью работы с источниками информации.

Авторы исследования предложили собственный набор инструментов для улучшения новостного контента, генерируемого ИИ, и повышения медиаграмотности пользователей.

«Исследование убедительно показывает, что эти недостатки не единичны. Они носят системный, трансграничный и многоязычный характер, и мы считаем, что это подрывает общественное доверие. Когда люди не знают, чему доверять, они в конечном итоге перестают доверять всему», — заявил заместитель генерального директора Европейского вещательного союза Жан Филип де Тендер.

Согласно отчету Института изучения журналистики Reuters за 2025 год, 7% от общего числа потребителей новостей в сети используют для этих целей ИИ-помощников вместо поисковых систем, а среди пользователей младше 25 лет этот показатель достигает 15%.

Читайте также

Заметили короткие тексты от ИИ при поиске в Google? Скоро они могут полностью заменить привычные ссылки в выдаче Хотя доверять им по-прежнему нельзя

Читайте также

Заметили короткие тексты от ИИ при поиске в Google? Скоро они могут полностью заменить привычные ссылки в выдаче Хотя доверять им по-прежнему нельзя