В центре Белграда в лагере сторонников властей произошла стрельба. Президент Сербии назвал произошедшее терактом

Один человек получил ранение в результате стрельбы у здания парламента Сербии в центре Белграда, где расположен палаточный лагерь сторонников президента страны Александра Вучича. Об этом сообщают издания Politika и Telegraf.

Стрельба произошла в парке между парламентом и офисом Вучича, где его сторонники установили палатки, чтобы мешать протестующим проходить к зданиям. В момент стрельбы никаких протестов не проводилось.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар рассказал, что вооруженный мужчина открыл стрельбу в палаточном лагере, после чего попытался устроить пожар. Ранение получил 57-летний мужчина, он госпитализирован. Стрелявший задержан.

Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее террористическим актом.

Массовые протесты в Сербии начались после того, как в городе Нови-Сад осенью 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание железнодорожного вокзала. Погибли 16 человек. С тех пор протестующие выходят на демонстрации, требуя не только наказания для ответственных, но и отставки руководства страны. Некоторые демонстрации заканчиваются стычками с полицией. В свою очередь сторонники властей установили палаточный лагерь в парке рядом с парламентом Сербии.

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу