В Ставрополе произошел взрыв возле воинской части. Ранена женщина

Обновление. По данным телеграм-канала Mash, женщина, получившая ранения при взрыве, погибла. При этом Shot и Baza пишут, что пострадавшая жива. ТАСС и «Коммерсант» сообщили, что подозреваемый во взрыве задержан. По данным RT, рассматривается версия, что он действовал под давлением «представителей Украины». Официально это не подтверждено.

Взрыв произошел в городе Ставрополь вечером 22 октября, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона. По словам собеседника агентства, неустановленное устройство взорвалось в микрорайоне 204-й квартал. Ранения получила женщина.

По данным источника «Осторожно Media», взрыв произошел рядом с воинской частью 247-го десантно-штурмового полка. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, что взрыв случился на улице Серова на остановке возле воинской части.

По информации Baza, раненую женщину госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени.

Взрывчатка была заложена в детскую коляску, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на источники. Коляску оставил некий мужчина, пишет «112». Baza уточняет, что самодельное взрывное устройство заложили в мусорный бак.

По данным «Коммерсанта», Следственный комитет решает, по какой статье расследовать случившееся: теракт (205 УК) или убийство (105 УК).

Сотрудники МВД и военной полиции перекрыли территорию, где произошел взрыв.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отказался от комментариев «до официального расследования».

В МВД и Следственном комитете на момент публикации не комментировали случившееся.