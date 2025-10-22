В России по требованию Роскомнадзора заблокировали песню Земфиры «Повесица»

Российские стриминговые сервисы, в том числе «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и «Звук», заблокировали песню Земфиры «Повесица».

Композиция вышла на альбоме «Вендетта» 2005 года. В ней есть такие слова: «Я хочу повеситься, / Фонарь, веревка, лестница».

«Яндекс» пояснил, что блокировка связана с претензиями Роскомнадзора. Другие сервисы причины блокировки не называли.

Повесица Zemfira — Topic

21 октября Роскомнадзор по требованию Роспотребнадзора заблокировал страницу пиратского сайта, где была опубликована песня «Повесица», обратила внимание Sota.

Роспотребнадзор может без решения суда требовать заблокировать сайты, если там описывают «способы совершения самоубийства» или есть «призывы к совершению самоубийства».