Госдума одобрила проект трехлетнего бюджета. Он предусматривает повышение налогов

Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2026 году и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ключевыми приоритетами проекта федерального бюджета стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование «обороны и безопасности страны», социальная поддержка семей участников войны с Украиной.

Согласно документу, дефицит бюджета в 2026 году составит 3,79 триллиона рублей или около 1,6% ВВП: доходы бюджета в 2026 году ожидаются в размере 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона рублей (в 2027 году — 42,9 и 46 триллиона рублей соответственно, в 2028 году — 45,9 и 49,5 триллиона).

Из законопроекта следует, что военные расходы в 2026 году составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — 16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы, (статьи «Социальная политика», «Здравоохранение», «Образование», «Культура, кинематография» и «Физическая культура и спорт») которые составят 10,8 триллиона рублей, отмечал The Bell.

Проект бюджета также предусматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.

Читайте также

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?

Читайте также

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?