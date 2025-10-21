Жителя Белгородской области отправили в колонию за гранату, которую ему подарили военные в знак благодарности за ремонт машины

Белгородский районный суд приговорил к одному году и четырем месяцам колонии местного жителя по делу о хранении гранаты (статья 221.1 УК), сообщает «Медиазона», которая ознакомилась с решением суда.

Как уточняет телеграм-канал «Пепел», мужчину зовут Виталий, ему 40 лет, он живет в поселке Октябрьский. В апреле 2022 года он помог военным с ремонтом машины. Через несколько дней военные вернулись и подарили ему «в качестве благодарности» гранату и взрыватель к ней.

Мужчина положил гранату и взрыватель на второй этаж гаража. В марте 2025 года при обыске их обнаружили полицейские. С чем был связан обыск, не уточняется.

В сейфе у Виталия также нашли четыре патрона. По словам мужчины, он нашел патроны на своем участке во время строительства в 2016 году. Его обвинили в хранении патронов (статья 222 УК), но в апелляции наказание по этому эпизоду отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Суд также принял в качестве смягчающего обстоятельства то, что у Виталия есть малолетний ребенок.