Юрист из Краснодара заявила, что первой в России получила штраф за рекламу в инстаграме

Юрист и блогер из Краснодара Евгения Тутушкина заявила, что получила первый в России штраф за рекламу в инстаграме — он составил 30 тысяч рублей.

Протокол на Тутушкину составили из-за жалобы на рилс, в котором блогер рассказывала об отеле в Краснодарском крае. В описании к видео она оставила промокод со своей фамилией.

Тутушкина рассказала РБК, что опубликовала ролик до 1 сентября, то есть до того, как в России вступил в силу закон, запрещающий рекламу на сайтах «нежелательных», террористических и экстремистских организаций (к ним в. том числе власти РФ относят фейсбук и инстаграм). Она намерена обжаловать решение суда.

Блогер заявила, что своим ролик преследовала единственную цель — поддержать малый бизнес России. «Таким образом в своем Instagram я поделилась информацией о прекрасном отеле, в котором провела выходные», — отметила Тутушкина.

Кроме того, она утверждает, что подписчица, пожаловавшаяся на ее рилс, была родственницей сотрудника Роскомнадзора, привлекавшего ее к ответственности.

Роскомнадзор — государственная структура, и его сотрудники не могут использовать Instagram, так вот, чтобы обойти закон, они придумали следующую схему: сотрудники просят своих родственников находить таких блогеров, как я, и писать на нас жалобы. Интересно, насколько это законно? Таким способом сотрудники выполняют план или тешат свое эго? Зачем им это?

У Евгении Тутушкиной 180 тысяч подписчиков в инстаграме, в блоге она позиционирует себя как «богиня разводов», рассказывающая «вкусно о семейном праве».

