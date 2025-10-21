Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 миллионов евро

Грабители похитили из Лувра драгоценности на 88 миллионов евро, заявила 21 октября прокурор Парижа Лор Беко в эфире RTL, ссылаясь на оценку директора музея.

«Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане», — сказала прокурор.

По ее словам, грабителям не удастся получить сопоставимую сумму, «если им придет в голову переплавить украденные украшения». Она надеется, что грабители не станут уничтожать драгоценности без причины.

Прокурор добавила, что непосредственно в ограблении участвовали четыре человека, однако в деле могут быть и другие фигуранты, которые помогали совершить преступление.

Ограбление Лувра произошло 19 октября во время рабочего дня. Преступники в масках похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине.

По оценке экспертов, такое ограбление могла совершить лишь небольшая группа преступников, и, возможно, полиции удастся их задержать, но вернуть украденные предметы, скорее всего, будет невозможно, пишет Reuters.

Директор Лувра Лоранс Де Кар подала прошение об отставке после ограбления, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу, сообщила газета Le Figaro, ссылаясь на источники.

