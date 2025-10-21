Цены на золото пережили самое крупное падение за более чем 10 лет

Цены на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) в ходе торгов 21 октября упали более чем на 6%, ниже 4100 долларов за , следует из данных биржи.

Это самое большое однодневное падение цен на золото с 2013 года, сообщает The Wall Street Journal.

На момент публикации заметки стоимость унции золота составляла 4135 доллара, что на 5,1% ниже, чем день назад.

Одновременно с этим подешевело серебро, а акции горнодобывающих компаний, таких как Newmont, резко упали.

Падение произошло на следующий день после того, как золото установило новый рекорд, подорожав до 4393 долларов за унцию. Агентство Bloomberg связало падение цен на золото с тем, что инвесторы фиксируют прибыль.

