«С 8 сентября я не могу говорить». У журналистки Ольги Комлевой, осужденной по «делу ФБК», в заключении пропала устная речь

У активистки и журналистки RusNews из Уфы Ольги Комлевой, осужденной на 12 лет по делам о сотрудничестве с ФБК и распространении военных «фейков», в заключении пропала устная речь. Об этом она написала в письме мужу из СИЗО в городе Дюртюли в Башкортостане. Копия письма опубликована в телеграм-канале группы поддержки Комлевой.

Журналистка пишет, что совсем не может говорить с 8 сентября. До этого у нее уже пропадала речь, но не больше чем на семь часов.

«Одно прикосновение тут, в СИЗО-5 в Дюртюлях , наложилось на те прежние, уфимские. И с того дня речь пропала», — говорится в письме.

Как отмечает «ОВД-Инфо», вероятно, Комлева столкнулась с домогательствами в заключении. Ранее муж журналистки рассказывал, что сотрудники СИЗО в Уфе домогались его жены. После огласки в СМИ и жалоб в Генпрокуратуру это прекратилось.

Ольгу Комлеву задержали в марте 2024 года. Ее преследуют по обвинениям в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК) и распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). В июле 2025 года ее приговорили к 12 годам колонии. Детали судебного процесса неизвестны — он проходил в закрытом режиме.

Комлева — кадастровый инженер, она была волонтером уфимского штаба Алексея Навального. Во время митингов 2021 года в поддержку политика активистку несколько раз задерживали, у нее арестовали банковские счета, дом и автомобиль из-за исков МВД и Росгвардии, которые требовали от нее компенсаций на сумму 5,6 миллиона рублей за работу силовиков на протестах. Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews и освещала протесты в Башкортостане. У Комлевой диабет второго типа, первое время после ее ареста близкие с трудом могли передавать ей в изолятор необходимые лекарства.