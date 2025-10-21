Российская госстатистика зафиксировала снижение потребления алкоголя в стране до минимума с 1999 года

Уровень потребления алкоголя в России в сентябре 2025 года снизился до 7,84 литра в год на душу населения — минимума с 1999 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы ( ).

За последние 12 месяцев, по состоянию на конец сентября, потребление алкогольной продукции на душу населения в России, согласно официальной статистике, составило 7,84 литра. Месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра.

До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году.

С 2008 года статистика потребления алкоголя в России основывается на данных об официальной продаже алкогольных напитков и не учитывает нелегальный сектор производства и продажи спиртного.

Каждый год в разных регионах России происходят массовые отравления суррогатными напитками, содержащими метиловый спирт.

После смерти 78 человек, отравившихся в Иркутске в 2016 год концентратом для ванн «Боярышник», в России ужесточили ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции.