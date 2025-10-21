Разработчик ChatGPT представил браузер с искусственным интеллектом

Американская компания в ходе презентации 21 октября представила свой браузер ChatGPT Atlas, созданный на базе искусственного интеллекта.

Компания сообщила, что браузер позволяет решать различные задачи с помощью ChatGPT. Чат-бот можно вызвать на любой интернет-странице из боковой панели, чтобы обобщить содержимое, сравнить продукты или проанализировать данные. Также чат-бот появляется при выделении отдельных слов в документах, электронных письмах или приглашениях из календаря.

OpenAI

В OpenAI отметили, что в режиме агента ChatGPT может в том числе совершать покупки. Агентство Reuters ранее сообщало, что браузер в том числе сможет бронировать столики в ресторанах и автоматически заполнять формы на сайтах.

Браузер ChatGPT Atlas на macOS уже доступен для скачивания, а версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время.

Существует уже несколько браузеров со встроенным искусственным интеллектом, пишет The Verge. Так, компания Google встроила чат-бот Gemini в Chrome, у Perplexity есть свой браузер Comet AI, а Microsoft интегрировала режим Copilot на базе искусственного интеллекта в свой браузер Edge.

