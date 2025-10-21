Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Законопроект был одобрен с несколькими поправками, которые были внесены в документ ко второму чтению.

Одна из них предусматривает, что срок действия электронных повесток, выданных военкоматами, будет ограничен 30 днями. Как поясняют юристы, сейчас электронные повестки действуют неограниченное время — то есть военкомат может назначить явку через несколько месяцев, и все это время призывник не сможет выехать за границу. 30-дневное ограничение «помешает чрезмерному ограничению свободы передвижения», отмечают юристы. При этом они подчеркивают, это такое ограничение «одновременно обеспечивает оперативность призыва».

Еще одна поправка уточняет процедуру рассмотрения заявлений о пересмотре решения об отправке в армию. Если призывника забрали в войска, но у него появилось право на отсрочку, он может подать соответствующее заявление, однако сроки его рассмотрения военкоматом не уточнялись. Согласно принятой поправке, теперь в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления военкомат или призывная комиссия должны направить материалы в вышестоящую комиссию для пересмотра решения.

Сам законопроект о круглогодичном призыве предусматривает, что с 1 января по 31 декабря военкоматы смогут организовывать медицинское освидетельствование призывников, устраивать психологический отбор и проводить заседания призывной комиссии. При этом отправлять к месту службы будут как и прежде два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект предусматривает, что повестки будут направлять призывникам в течение года без привязки к конкретному месяцу. Авторы инициативы заявляли, что она направлена на то, чтобы «разгрузить» военные комиссариаты.

Третье чтение законопроекта запланировано на 28 октября.

