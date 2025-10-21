Чернигов остался без света после российской атаки. На Харьков сбросили авиабомбы, пострадали девять человек

Российские беспилотники в ночь на 21 октября атаковали Черниговскую область, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

По его данным, дроны попали по объекту теплоснабжения и энергообъекту в двух общинах Черниговского района. Из-за этого электроснабжение аварийно отключили в городе и северных общинах области.

В течение нескольких часов в Чернигове отсутствовала подача воды. Позже «Черниговводоканал» сообщил, что подача воды частично восстановлена. «В среднем по городу вода доходит до четвертого-пятого этажа [в жилых домах]», — заявили в компании.

Российские войска также в ночь на вторник атаковали Харьков авиабомбами. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что под удар попали Индустриальный и Немышлянский районы. В Индустриальном районе повреждены 15 частных домов. Пострадало также гражданское предприятие, но где именно, мэр не уточнил. В результате авиаудара, по последним данным, пострадали девять человек.

Осторожно, на видео есть мат.