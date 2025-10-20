В московском метро начались облавы на призывников

В московском метро сотрудники полиции начали задерживать призывников и увозить их в сборный пункт на Угрешской улице. Об этом 20 октября сообщили правозащитные организации «Гражданский альянс России», «Школа призывника» и «Идите лесом». Также эту информацию «Важным историям» подтвердили в организации «Призыв к совести».

Первые известные задержания произошли не позднее 17 октября. Один из задержанных рассказал «Призыву к совести», что в этот день вместе с ним в сборном пункте на Угрешской улице было «несколько десятков человек».

Еще как минимум два призывника были задержаны в московском метро 18 октября, на станциях «Шоссе Энтузиастов» и «Тимирязевская». Одного из них продержали в полиции пять часов и отпустили. Второго, 19-летнего молодого человека, третьи сутки удерживают на сборном пункте на Угрешской без законных оснований и угрожают отправкой в войска.

«Мы неоднократно разбирали случаи незаконного „силового призыва“ в Москве. Когда призывник обжалует решение [о призыве в армию], а военкомат передает его данные в московскую систему как якобы уклониста, у полиции срабатывает система распознавания лиц. Призывника тут же задерживают и доставляют на сборный пункт на Угрешской», — объяснял «Гражданский альянс России».

«Идите лесом» пишет, что 20 октября облавы на призывников были зафиксированы на переходе между «Новокузнецкой» и «Третьяковской», а также на станциях «Киевская», «Волжская» и «Баррикадная».

Организация отмечает, что облавы в связи с осенним призывом в этом году начались в Москве с 12 октября — это раньше, чем в 2024-м и 2023-м годах. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели масштаб и жесткость задержаний вырастут. Не рискуйте, не пользуйтесь метро и, по возможности, уезжайте из Москвы на период призыва», — посоветовали в «Идите лесом».

Осенний призыв 2025 года проходит с 1 октября по 31 декабря. В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет (для сравнения, в прошлом году осенью призвали 133 тысячи человек).

В конце сентября Госдума приняла в первом из трех чтений законопроект о круглогодичном призыве в армию. Он предусматривает призыв на военную службу в течение всего календарного года, но отправлять в войска будут, как и прежде, два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.