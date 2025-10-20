В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста ответственности за диверсии до 14 лет

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс, касающихся террористической и диверсионной деятельности. Соавторами документа указаны спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и еще десятки депутатов. Всего у законопроекта более 400 соавторов.

В числе прочего законопроект предлагает ввести наказание вплоть до пожизненного заключения «за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности» и «вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность», а также снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет (для «террористических» статей уже действует такой возрастной порог).

Снижение возраста ответственности, по словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «имеет важное профилактическое значение».

«Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Кроме того, отменяются сроки давности «для всех преступлений диверсионной направленности». «Что будет означать главное — неотвратимость наказания за такие опасные преступления», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

