В Гонконге грузовой Boeing 747 съехал с взлетно-посадочной полосы и упал в море

Грузовой Boeing 747 при посадке в аэропорту Гонконга утром 20 октября съехал с взлетно-посадочной полосы, столкнулся со служебным автомобилем и скатился в море. Автомобиль тоже оказался в море, двое сотрудников аэропортовых служб, находившихся в нем, погибли. Четверо членов экипажа самолета смогли благополучно эвакуироваться.

Самолетом управляли пилоты турецкой ACT Airlines, рейс выполнялся для авиакомпании Emirates. В Emirates подтвердили, что все члены экипажа живы, уточнив, что груза на борту самолета не было.

Причины произошедшего выясняются. По имеющимся данным, пишет Reuters, пилоты перед посадкой не сообщали о каких-либо неисправностях.

На работу грузового аэропорта Гонконга — одного из крупнейших в мире — инцидент не повлиял. Взлетно-посадочная полоса, с которой скатился самолет, после проверки была открыта.