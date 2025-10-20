В Ереване нашли мертвой чеченку, пропавшую несколько дней назад. В Армению ей помогли уехать правозащитники

В Ереване нашли тело 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой, которая пропала за несколько дней до этого, сообщили в полиции Армении.

В МВД уточнили, что 19 октября в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в сдаваемой в аренду квартире на улице Демирчяна найдено тело женщины. Других подробностей гибели Баймурадовой полиция Армении не приводит.

О пропаже Айшат Баймурадовой 17 октября сообщил российский активист Даниил Чебыкин, который живет в Армении. По его словам, друзья Баймурадовой, с которыми девушка вместе снимала квартиру, рассказали ему, что 15 октября она пошла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. «Позже выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения Кадырова», — написал Чебыкин.

Айшат Баймурадова, по словам Чебыкина, покинула Чечню с помощью правозащитной организации, которая помогает женщинам с Северного Кавказа. По данным источника «Кавказ.Реалии», а также телеграм-канала «Осторожно, новости», который ссылается на знакомых девушки, Баймурадова сбежала из дома из-за домашнего насилия и недопонимания в семье.