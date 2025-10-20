В Бурятии 89 человек отравились готовой едой из сети супермаркетов

89 человек обратились в медицинские учреждения Улан-Удэ с симптомами отравления. Все они употребляли готовую еду, купленную в торговой сети «Николаевский», сообщает ТАСС со ссылкой на управление Россельхознадзора по региону.

По данным на утро понедельника, госпитализированы 55 человек, из них 34 — дети. У 11 пациентов подтвержден сальмонеллез.

«Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой», — написала утром 20 октября в своем телеграм-канале глава Минздрава республики Евгения Лудупова.

По предварительным данным, сообщал ранее ТАСС, госпитализированные с отравлением ели приобретенную в магазинах «Николаевский» шаурму и онигири. Готовую еду произвела местная компания «Восток».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

СК объявил, что в рамках расследования дела предъявлено обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции, не уточняя имя и другие подробности.