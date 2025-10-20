Умер основатель группы Green Grey Андрей Яценко
Украинский музыкант, лидер, гитарист и основатель группы Green Grey Андрей «Дизель» Яценко умер в возрасте 55 лет, сообщает издание «Обозреватель».
На своей странице в фейсбуке группа обновила обложку, поместив на нее фото горящей свечи. На личной странице Яценко появилась его фотография с траурной черной лентой.
Причины смерти музыканта не называются.
Андрей Яценко основал группу Green Grey в Киеве весной 1993 года. Через год к группе присоединился вокалист Дмитрий «Мурик» Муравицкий. Вдвоем Яценко и Муравицкий составили костяк коллектива. Green Grey считается одной из первых рок-групп независимой Украины. На ее счету семь студийных альбомов. Наиболее известные композиции — «Подо**ем под дождем», «Осень (MF)», «Эмигрант», «Депрессивный листопад». Green Grey сочиняли песни на русском языке (и активно выступали в поддержку русскоязычного населения Украины), но после начала полномасштабной войны начали переводить свои композиции на украинский язык. Яценко был участником теробороны и служил в подразделении ПВО. Недавно Green Grey анонсировали новый концертный тур по Украине, который должен был начаться 24 октября.